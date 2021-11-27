В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 27 ноября, в Новосибирске под колесами легковушки оказался 8-летний ребенок. ДТП произошло на улице Героев Революции. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

— 25-летний водитель на автомобиле Toyota Corolla двигался по улице Героев Революции со стороны улицы Физкультурная в сторону улицы Марии Ульяновой, и в пути следования у дома 19 по улице Героев революции сбил мальчика 2013 года рождения. Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции.

Мальчика с места аварии увезла скорая помощь. Характер травм, полученных ребенком, уточняется.

На месте ДТП работает экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.