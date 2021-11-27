В Новосибирске гаишники поймали угонщика «Тойоты». Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске сотрудники ГИБДД получили данные об угоне «Тойоты Камри» в Дзержинском районе города. Информацию об этом передали всем экипажам ДПС. Инцидент произошел ночью 26 ноября.

-Авто обнаружили в ходе розыскных мероприятий. Сотрудники ДПС организовали преследование. Они требовали водителя остановиться, но он с большой скоростью продолжал движение. Угонщика преследовали до аэропорта в городе Оби. Там он сбросил скорость, покинул автомобиль, и попытался скрыться пешком. Машина же по инерции продолжила движение и врезалась в шлагбаум, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Как выяснили в полиции, злоумышленник заметил на улице заведенную иномарку. В машине никого не было, и сибиряк решил ее угнать. Владелец авто в это время носил домой пакеты с продуктами.

Угонщика доставили в отдел полиции, где установили его личность. Им оказался 27-летний парень, проживающий недалеко от места угона. В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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