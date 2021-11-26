Под Новосибирском ветеринары пересадили породистой собаке кожу, чтобы спасти ей жизнь

Мэй уже выздоровела и ждет своих хозяев. Фото: «Сибкрай.ru»

В поселке под Новосибирском местные жители нашли двух полугодовалых щенков породы хаски. Они были серьезно больны, и жители обратились к волонтерам за помощью. А те уже связались с ветклиникой.

Одному из щенков, которого назвали Гифт, диагностировали бабезиоз или пироплазмоз — это болезнь, которую переносят клещи. Его быстро поставили на ноги и уже нашли новых хозяев. Гораздо тяжелее было состояние второго щенка — Мэй. Помимо бабезиоза у нее выявили неясную травму нижней части спины.

— От собаки очень сильно пахло гнилью, она была истощена. Оказалось, что под шерстью спина и основание хвоста кишели опарышами, — рассказывает волонтер группы помощи северным ездовым собакам Яна Болдырева «Сибкрай.ru».

Чтобы спасти Мэй, ветеринарам пришлось ампутировать ей хвост и пересадить часть кожи, а также дважды перелить кровь.

На данный момент, Мэй выглядит так, будто никакой травмы не было. Она тянется к людям, шалит и любит побегать на свежем воздухе.

— Искать дом для Мэй мы начали недавно, — сообщает Яна. — У нее великолепный хасячий характер, она очень игривая и нежная. Обожает всех людей, хорошо ладит с собаками и кошками. Дома может безобразничать. Она совсем молодая, ей в районе года.

Сейчас Мэй находится на передержке: если кто-то хочет стать ее хозяином, обращайтесь к Яне Болдыревой по номеру +7-906-908-88-36.

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