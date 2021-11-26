Новосибирский диетолог рассказала, почему диеты не помогают похудеть

В современном мире остро стоит проблема лишнего веса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В современном мире остро стоит проблема лишнего веса. Сейчас она актуальна не только для взрослых, но и для детей. Некоторые люди, желая поскорее избавиться от лишних килограмм, садятся на строгие диеты и начинают загонять себя в спортзалах, но при этом идеальные формы по-прежнему остаются только в мечтах. Новосибирский диетолог Галия Сабаева объяснили, почему так происходит.

— Ко мне приходят пациенты и жалуются: доктор, я снизила калории и ем раз в день сто граммов брокколи, но не худею! — рассказала Галия Сабаева изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Я объясняю, что организм трудно обмануть, он в любом случае будет брать свое. Поэтому вам нужно полностью пересматривать свое отношение к жизни. Только комплексный подход сможет привести нас к успеху. А такой подход включает здоровое питание, физические нагрузки, стабильный гормональный фон и чередование режима «работа — отдых». Главное — правильно расставить приоритеты в вашей голове: похудение — это не про талию в 60 сантиметров (хотя это тоже хороший бонус), похудение — это про здоровье в целом. А здоровье — это правильное питание и движение.

Диетолог уверяет: резкое ограничение питания и чрезмерные физнагрузки являются большим стрессом для организма и напротив только могут привести к набору веса.

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