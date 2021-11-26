Хоккейная «Сибирь» на своей площадке обыграла «Авангард»

«Сибирь» в домашнем матче обыграла команду «Авангард» из Омска. Фото: vk.com/hcsibir1962
Хоккейная «Сибирь» в домашнем матче обыграла команду «Авангард» из Омска. Игра завершилась со счетом 5:4.
Победный гол за команду из Новосибирска за 20 секунд до финальной сирены забил Никита Коротков и вызвал бурю оваций у болельщиков. В официальной группе ХК «Сибирь» они поздравляют спортсменов с победой:
— Мы скучали по таким играм!
— Праздник, а не матч.
— «Сибирь» красавцы, «обули» чемпионов, — пишут люди.
Следующий свой матч «Сибирь» проведет 28 ноября с командой «Автомобилист» из Екатеринбурга.
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