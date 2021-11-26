В Новосибирск придет метель и похолодание до -17 градусов

Новосибирск ожидает метель и похолодание до -17 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирск ожидает метель и похолодание до -17 градусов. По прогнозам синоптиков непогода придет в город уже на этих выходных, 27 ноября.

— В субботу, 27 ноября, в Новосибирске будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, местами метель. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -16…-17 градусов, днем будет немного теплее — до -6…-8 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 8-13 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В воскресенье, тем не менее, станет немного теплее: ночью ожидается -7…-9 градусов, днем — -4…-6. Днем будет пасмурно, возможен снег и метель. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до -16 метров в секунду.

Сервис Яндекс.Погода на ближайшие выходные в Новосибирске обещает снегопад и похолодание до -13 градусов.

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