В Новосибирске пятиклассник напал с ножницами на учителя и одноклассников

В Новосибирске пятиклассник попытался напасть на одноклассника с ножницами прямо во время урока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ученик одной из школ в Калининском районе города попытался напасть на одноклассника с ножницами прямо во время урока. К счастью, пятиклассника вовремя остановила учительница, однако мальчик пытался ударить и ее. Сейчас разбираться в причинах конфликта будет областной минобр.

— По данному факту будет проводиться проверка, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Бердске 13-летний мальчик попал в больницу после школьного конфликта. Травму подросток получил после того, как поссорился с одноклассником, который ударил его кулаком в лоб. В обстоятельствах произошедшего разбиралась полиция.

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Сейчас в произошедшем разбирается полиция (подробнее).

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