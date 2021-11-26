В Новосибирске пенсионер на «Жигули» сбил 12-летнюю девочку

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: ГИБДД

В Новосибирске в пятницу вечером, 26 ноября, 71-летний водитель «Жигули» сбил 12-летнюю девочку. ДТП произошло в Ленинском районе города.

— Инцидент произошел у дома №72 по улице Пархоменко, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщают в ГИБДД по Новосибирску. — Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Девочку доставили в больницу для уточнения травм.

Напомним, что в Новосибирске прошел суд над водителем внедорожника, который сбил пенсионера на пешеходном переходе. Водитель вину признал, но так и не смог объяснить, почему не заметил пешехода переходившего дорогу на зеленый свет.

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