В Новосибирске пенсионер на «Жигули» сбил 12-летнюю девочку

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: ГИБДД
В Новосибирске в пятницу вечером, 26 ноября, 71-летний водитель «Жигули» сбил 12-летнюю девочку. ДТП произошло в Ленинском районе города.
— Инцидент произошел у дома №72 по улице Пархоменко, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщают в ГИБДД по Новосибирску. — Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Девочку доставили в больницу для уточнения травм.
Напомним, что в Новосибирске прошел суд над водителем внедорожника, который сбил пенсионера на пешеходном переходе. Водитель вину признал, но так и не смог объяснить, почему не заметил пешехода переходившего дорогу на зеленый свет.
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