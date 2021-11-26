Полиция задержала мужчину, угрожавшего расправой главе штаба при новосибирском минобре

В Новосибирске задержали мужчину, который угрожал расправой руководителю оперштаба при Минобре НСО. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске задержали мужчину, который угрожал расправой руководителю оперштаба при Минобре НСО. По словам самой Оксаны, угрозы от мужчины она стала получать еще в октябре.

— В начале октября он стал участником паблика, где обсуждаются темы образования. Позже пытался публиковать темы, не связанные с детьми и образованием, имеющие агрессивную тематику. Я, как администратор, их отклоняла, и вчера он начал угрожать, звонить, писать. Когда предупредила его, что обращусь в полицию, начал орать что он всех нас ждет, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Василенко. — По телефонным угрозам было понятно, что он меня с кем-то путает, однако, не удалось вставить ни слова. При этом, он прекрасно понимает, где я работаю. Начались угрозы, что утром он разобьет витрины. Я написала заявление в полицию. Сообщила в соцсетях, что такой человек работает в ЧОП, он писал комментарии под постом, что кого-то сжег. По сообщениям в сети, увидела адрес, съездила, установила, что такой дом и квартира существует, сообщила дополнительно в 112, и вскоре приехал наряд.

Мужчина долго оказывал полиции сопротивление, но в итоге его все-таки удалось задержать. Как пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, позже его передали медикам.

— На самом деле, очень важно обращать внимание на подобные вещи в соцсетях, своевременно обращаться в полицию. Потому что такие люди, создающие агрессивный информационный фон в интернете, действительно могут быть опасны, — пояснила Оксана Василенко.

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