За кражу новосибирского клептомана расплатился его отец

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Кража мужчиной растворимого кофе «Бушидо» в супермаркете г. Новосибирска была замечена охранником ГВАРДИИ в 13:23 - камеры видеонаблюдения запечатлели, как банки перемещаются ему под одежду и волшебным образом наращивают бицепс. Увидев эту картину, охранник нажал кнопку тревожной сигнализации и сам бросился на задержание.

Похититель, далеко уже не молодой, сорокалетний мужчина, за помощью в этой сложной жизненной ситуации обратился не к друзьям-товарищам, как это обычно бывает, а к самому родному и близкому человеку - своему отцу. Он позвонил ему и попросил приехать.

Седовласый шестидесятилетний отец прибыл в супермаркет довольно быстро - минут через двадцать. Не задавая лишних вопросов, он оплатил стоимость украденного сыном кофе - 1 500 рублей, после чего обратился к нему с укором: «Ну, что, опять?».

Дальнейшая картина тронула даже побывавших в разных ситуациях гвардейцев: великовозрастный отпрыск стал искренне молить отца о прощении, повторяя, что во всем виновата его болезнь - клептомания, сопротивляться которой он уже не в силах.

Уходящий из магазина торопливым шагом отец не слушал покаяния сына, повторяемые, вероятно, уже не в первый раз.

СПРАВКА КП

Клептома ния - в международной классификации болезней психическое расстройство. Заключается в болезненном влечении к совершению краж.