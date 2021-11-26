В Новосибирске начали заливать каток перед оперным театром. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске начали готовить площадку для катка перед оперным театром. Туда уже привезли модули для теплых раздевалок, проката коньков и помещения для медиков и техперсонала.

— Следующий этап — подключение объектов к электроэнергии. Далее подрядчики установят ледяные ограждения по периметру будущего катка. После этого можно будет готовить основание под него и приступать к заливке, — рассказал Юрий Евдокимов, заместитель директора МАУ «Стадион». — Идеально для начала заливки — постоянные минусовые температуры днем и ночью. Открытие катка планируем во второй половине декабря.

Площадь главного городского катка составит 2 тысячи квадратных метров. Для пункта проката приготовили 200 пар коньков.

Напомним, накануне в Новосибирске уже начал работать первый городской каток в Нарымском сквере. А 26 ноября, каток открыли также на стадионе «Спартак». Его площадь его составляет 7 280 квадратных метров. Для заливки катка использовали 170 кубометров воды. Ледовую поверхность, размер которой 130 на 56 метров, подготавливали в течение 10 дней.

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