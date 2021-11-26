Мэрия Новосибирска изменила список мест возможного подтоплением из-за бобров

Бобры соорудили плотину на реке Ельцовке. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Мэрия Новосибирска внесла в списки мест возможного подтопления дом № 25 по улице Кавалерийской. Причина внесения — бобровая плотина на реке Ельцовке вблизи дома. На сооружение зубастых строителей местные жители пожаловались депутату, а он уже обратился в муниципалитет.

После обращения была организована выездная комиссия, которая подтвердила, что плотина незначительно повысила уровень воды в реке, но на данный момент угрозы затопления нет.

— Указанная территория взята на контроль и включена в список мест возможного подтопления и затрудненного пропуска поводковых и талых вод, — сообщили в мэрии.

Еще одна выездная комиссия будет организована в паводковый период 2022 года, чтобы проверить состояния территории.

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