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Общество26 ноября 2021 12:05

На ремонт дорог направили 3,6 миллиарда рублей

На эти средства обновили 328 объектов
Галина СИМОНОВА
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел итоговое совещание по результатам работы дорожной отрасли за летний период. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел итоговое совещание по результатам работы дорожной отрасли за летний период. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

За прошедший сезон на ремонт дорог Новосибирска в общей сложности из бюджетов разных уровней направлено 3,6 миллиардов рублей — средства пошли на обновление 328 объектов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел итоговое совещание по результатам работы дорожной отрасли за летний период.

— В этом году график работы был особенно напряженным. Благодаря поддержке областного правительства нам удалось существенно увеличить объемы дорожного ремонта. В январе мы располагали суммой в 1,9 миллиард рублей, на которые планировалось отремонтировать всего 85 объектов. В дальнейшем мы получили три дополнительных транша, которые увеличили эту сумму почти вдвое — до 3,6 миллиарда рублей, а список ремонта расширился до 328 объектов, — отметил мэр Анатолий Локоть.

В апреле 2021 года было выделено дополнительно 600 миллионов рублей на ремонт пяти объектов — улиц, входящих в список гостевых маршрутов предстоящего молодежного чемпионата мира по хоккею. В июле поступило дополнительно 887,8 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог (118 объектов).

Большая часть финансирования поступила по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и составила 2,3 миллиарда рублей, средства распределены на 43 объекта. Из них — 37 объектов ремонта (33 сданы в этом году, 4 завершат в следующем), а также 6 объектов строительства и реконструкции (2 — в этом году, 4 — в следующем). На сегодня введены в эксплуатацию 34 объекта, на одном (реконструкция площади им. профессора Лыщинского) продолжаются дорожно-строительные работы, их планируют завершить в декабре.

Знаковыми объектами ремонта, по словам начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова, можно назвать Вокзальную магистраль, ул. Титова, ул. Станиславского, которые входят в гостевые маршруты города Новосибирска. Приступили к ремонту крупнейшей магистрали города — улице Ипподромской, работы идут опережающими темпами.

В ходе проверок на нескольких объектах выявлено несоответствие показателей. Подрядные организации обязали принять меры по устранению выявленных недостатков — общая площадь переустроенных слоев покрытия составила около 25 тысяч квадратных метров.

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