Новосибирец превратил дедушкины «Жигули» в стильное авто для дрифта

Подписчики попросили не пускать машину в дрифт, а продолжать восстанавливать. Фото: instagram.com/vs.yura/

Новосибирец Юрия Васехи реконструировал «ВАЗ», простоявший в гараже у дедушки. для зимнего дрифта. Ролик автоблогера с модернизированным авто набрал почти 200 тысяч просмотров:

— Искали бюджетное авто для зимнего дрифта и нашли редкую экспортную «ВАЗ-2105» с Алтая. Раньше она принадлежала дедушке старше 70 лет, автомобиль очень долго стоял в гараже. ПОжилой мужчина стал плохо видеть, и решил продать свою машину всего за 58 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск Юрий.

Оказалось, что машина отлично сохранилась и не проржавела. Фанат отечественных авто провел в гараже около недели, заменив чехлы и пол в салоне, отполировал корпус и поменял множество деталей — от переключателя до дверных замков. Чтобы привести машину в порядок он потратил еще 20 тысяч рублей.

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