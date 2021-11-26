В Новосибирске возобновили движение троллейбуса № 13 по улице Писарева

Улица Писарева была перекрыта с 16 августа.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске утром в субботу, 27 ноября, откроют движение по улице Писарева. А в 14:00 по маршруту «Улица Учительская — Метро «Речной вокзал» возобновит движение троллейбус № 13. Об этом сообщили в мэрии города.
— В связи с окончанием работ по реконструкции магистральных тепловых сетей возобновляется движение троллейбусного маршрута № 13, — объяснили в городской администрации.
Напомним, что улицу Писарева перекрыли 16 августа из-за ремонта участка дороги от здания № 73 до здания № 53.
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