Компанию застройщика «Новомарусино» признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом застройщика «Новомарусино». Фото: предоставлено дольщиками

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом застройщика «Новомарусино». Такое решение было принято по иску банка, который требовал признать компанию несостоятельной из-за долга. Сумма исковых требований составила — 491,3 миллионов рублей.

— Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного (временного, административного, внешнего или конкурсного) управляющего. Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, — сообщается в картотеке дела.

Заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего назначено на 20 декабря 2021 года.

Напомним, квартиры в ЖК «Новомарусино» должны были сдать еще в 2016 году. Зимой 2020 года обманутые дольщики устроили серию голодовок рядом с недостроенными домами, чтобы обратить внимание на свою проблему. И в итоге им это удалось: делом заинтересовалась прокуратура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.