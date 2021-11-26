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Происшествия26 ноября 2021 11:26

Новосибирца осудили на 3,5 года за призывы к экстремизму

Он публиковал в сети призывы к погромам и поджогам
Надежда КАСЬЯНОВА
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На закрытом заседании мужчину приговорили к 3,5 годам колонии-поселения.

На закрытом заседании мужчину приговорили к 3,5 годам колонии-поселения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бердский городской суд Новосибирской области приговорил к 3,5 годам колонии-поселения мужчину, которого обвиняли по ряду статей связанных с массовыми беспорядками и экстремизмом. Он размещал в сети призывы к погромам, поджогам и вооруженному сопротивлению представителям власти.

— Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев колонии-поселении, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети «Интернет», на срок 2 года 9 месяцев, — сообщили в суде.

Заседание было закрытым, а приговор еще не вступил в законную силу.

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