В Новосибирске десять человек остались на улице после пожара в бараке

В Первомайском районе Новосибирске загорелся многоквартирный дом на улице Подбельского. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Первомайском районе Новосибирске загорелся одноэтажный многоквартирный дом на улице Подбельского. На месте работали пожарные.

Из горящего дома эвакуировались 10 человек. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

— Когда прибыл первый пожарный расчет, огонь стремительно распространялся по всей площади. Менее 45 минут потребовалось пожарным для локализации возгорания. Ликвидировать открытое горение удалось спустя почти час работ. Сейчас пожарные занимаются проливкой и разбором обгоревших конструкций, — рассказали в областном МЧС.

Вопрос с расселением жильцов дома будет решать районная администрация. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Из обгоревшего дома эвакуировались 9 человек, из них 1 — ребенок. На месте пожара работают представители районной администрации для решения вопроса о расселении жильцов.

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