125 жителям Новосибирской области за неделю отказали в обслуживании из-за отсутствия QR-кодов и сертификатов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На еженедельном совещании в правительстве Новосибирской области подвели итоги проверок, проведенных региональными властями совместно с Роспотребнадзором и полицией. Известно, что проверяли концертные площадки и усиление контроля ограничительных мер в муниципальных районах.

Известно, в регионе в усиленном режиме контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. За минувшую неделю в области проверили 2039 объектов, в том числе QR-кодов — 304. В результате выявили 72 нарушения и составили 21 административный протокол. При этом в суд направили 23 протокола.

— В отношении физических лиц выявлено 571 нарушение, направлено в суд 278 материалов. Число граждан, не допущенных на мероприятия в связи с отсутствием QR-кодов или сертификатов — 125, — рассказали в правительстве Новосибирской области.

По данным ведомства, министерство промышленности вместе с Роспотребнадзором и полицией осуществили 175 проверок на предприятиях торговли и общепита. Так, 150 объектов торговли проверили в 7 крупных ТЦ, а также проверили 1 отдельно стоящий объект. В результате этих проверок составили 1 административный материал по нарушению масочного режима. Известно, что проверили 34 объекта общепита на предмет соблюдения там системы QR-кодов.

А еще проверки прошли на транспортных предприятиях, объектов торговли, проверили 20 объектов гостиничного бизнеса. Также проверки прошли в 8 учреждениях культуры, а также власти проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических мер на 5-ти спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, власти Новосибирской области до 31 декабря 2021 года продлили ограничительные меры. Так, в регионе ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, а также систему QR-кодов.

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