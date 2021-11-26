Тройняшки из Новосибирска 10 лет не могут получить квартиру от государства

Тройняшки из Алтайского края Семен, Сергей и Серафима Овчаренко уже десять лет пытаются получить квартиру от государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тройняшки из Алтайского края Семен, Сергей и Серафима Овчаренко уже десять лет пытаются получить квартиру от государства. До 2011 года они жили вместе с мамой, которая воспитывала их одна, а когда ее не стало, то подростки лишились жилья, поскольку оно не было приватизируют. Сейчас же они переехали в Новосибирск и пытаются добиться квадратных метров уже здесь.

— За 10 лет борьбы за положенные квартиры ничего не изменилось. Чтобы встать на очередь на квартиру, нам пришлось подать в суд. А после всех судебных заседаний, мы обращались к приставам, — рассказал КП-Новосибирск Семен Овчаренко. — Сейчас уже не знаю, получу ли я квартиру. Надеюсь, конечно, на лучшее, но готовлюсь к худшему.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что жительницу Новосибирске вместе с двумя детьми выгоняют на улицу из общежития. В маневренное жилье женщина попала в 2016 году после того, как из-за расселения аварийного дома, она с детьми осталась буквально на улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячку с двумя детьми выгоняют на улицу из общежития

Мэрия прислала девушке уведомление, где просит освободить комнату до 2 декабря (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.