В Новосибирске отец двух детей рассчитался за продукты фальшивыми пятитысячными купюрами

Мужчина купил подделки в интернете Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Новосибирске осудили фальшивомонетчика, который рассчитывался в киосках поддельными пятитысячными купюрами. История началась 3 мая, когда мужчина приобрел семь поддельных купюр по пять тысяч рублей через интернет и пошел на рынок.

— Мужчина купил продукты в двух киосках по продаже фруктов и овощей, а также приобрел товары для животных. Взял сдачу себе, но вскоре был задержан полицейскими. При себе у него было 4 поддельные купюры, — сообщил КП-Новосибирск и.о.прокурора Октябрьского района Денис Городилов.

Следователи завели уголовное дело о сбыте поддельных купюр. Подсудимый работал мастером в строительной фирме, у него двое детей.

Октябрьский районный суд назначил ему условный срок - два года.

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