Стали известны подробности смерти школьницы под колесами поезда в Новосибирске

Девушка не отреагировала на предупреждающий сигнал машиниста.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске следователи начали проверку по факту смерти 14-девочки под колесами поезда. По словам машиниста, который управлял составом, девушка подошла опасно близко к железнодорожным путям, когда поезд уже приближался. Машинист просигналил и начал экстренное торможение, но это все равно не помогло: школьница умерла на месте.
— В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего события. В ходе проверки будут оценены действия всех участников происшествия, в том числе должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, — пояснили следователи.
Напомним, трагедия произошла утром в пятницу, 26 ноября, на отрезке путей между станциями Иня Южная и Новосибирск Южный.
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