В Новосибирской области с помощью мер поддержки достроят еще два долгостроя

В Новосибирской области с помощью мер поддержки достоят еще два долгостроя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске до конца 2021 года завершат еще два проблемных объекта — долгострои на улицах Есенина и Сибиряков-Гвардейцев. Это станет возможным благодаря целому ряду мер господдержки, а также при помощи масштабных инвестиционных проектов.

Когда закончат строительство крупнейшего долгостроя на Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, долгожданные квартиры получат 320 дольщиков. Для этого власти региона применили три масштабных инвестиционных проекта, субсидии на техприсоединение, благоустройство и установку лифтового оборудования. Завершение строительства контролируют Минстрой Новосибирской области, областная прокуратура и мэрия Новосибирска.

Строительство дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 площадью более 16 тысяч квадратов началось еще 10 лет назад. Однако застройщик — ООО «НСК» — так и не довел начатое до конца. В 2020 строительство дома, в котором по проекту 361 квартира, возобновилось. На данный момент строительная готовность объекта — 99 %. Там заканчивают монтаж витражного остекления, а также устройство пожарной сигнализации.

— Благодаря масштабным инвестпроектам будет завершено строительство еще одного долгостроя — второй очереди дома на ул. Есенина, 65 стр. (5 и 6 подъезды). Возобновилась работа и на третьей очереди дома (7 и 8 подъезды), которые также планируется достроить за счет реализации МИПов. Стройплощадку объекта также посетили участники совещания, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Известно, для достройки второй очереди — 5 и 6 подъездов — реализован масштабный инвестиционный проект. Первые средства в рамках МИП, заключенного с ГК «Вира-Строй», уже поступили на счет ЖСК. По первому МИП на достройку будет направлено 28 млн рублей. Кроме того, здесь применен еще один инвестпроект, в рамках которого будет передано еще 15 млн рублей на достройку объекта. Это позволит полностью решить вопрос дефицита средств на объекте и восстановить права 88 дольщиков. Таким же способом планируется достраивать и третью секцию долгостроя — 7 и 8 подъезды. Когда строительство двух последних подъездов завершат, решатся проблемы еще 154 дольщиков

Сегодня перед мэрией Новосибирска и Правительством Новосибирской области стоит задача — завершить до конца года строительство долгостроев по ул. Сибиряков-Гвардейцев и по ул. Есенина.

В правительстве напомнили, в регионе действует целый комплекс мер поддержки, благодаря которым удается достраивать проблемные объекты. С начала 2021 года уже введено в эксплуатацию 10 долгостроев, из которых 9 — жилые дома и одна парковка. Решены проблемы более 1650 обманутых дольщиков. Кроме того, еще 12 домов одобрены Наблюдательным советом ППК «Фонд» (г. Москва): 8 домов — на достройку, 4 — на выплату дольщикам компенсации. Благодаря этому будут решены проблемы еще более 2,5 тысяч дольщиков.

— Работа ведется в плотном взаимодействии с прокуратурой, мэрией, и другими контролирующими органами, что, безусловно, дает свой положительный эффект в решении одной из самых острых проблем региона, — заявил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

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