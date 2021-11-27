Погода в Новосибирске на 27 ноября 2021 года: потепление до -6

В выходные будет небольшой холод и метели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 27 ноября 2021 года: выходные начнутся с небольшого потепления и пасмурного неба. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В ночь на субботу температура составит -15…-17 градусов, днем — -6…-8. Ночью будет без осадков, днем пройдет снег, местами метель и гололедица на дорогах. Подует юго-западный ветер со скоростью до 18 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью столбик термометра покажет около -14…-19 градусов, при прояснениях до -24. Днем будет до -4…-9. Ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, метели и сильный снегопад.

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