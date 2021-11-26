Под Новосибирском задержали женщину, пырнувшую ножом сожителя. Фото: СК РФ НСО.

Алкогольное застолье двух сожителей в рабочем поселке Колывань обернулось кровавой трагедией — 43-летняя сибиряка зарезала 42-летнего возлюбленного. На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

— Следствие установило, вечером 25 ноября на улице Ольги Жилиной подозреваемая поссорилась с сожителем. В ходе ссоры фигурантка по делу взяла нож и нанесла им не менее одного удара в область туловища 42-летнему потерпевшему. Затем она позвонила сестре гражданского мужа. Та приехала на место и вызвала полицию и скорую. Раненного доставили в больницу, но через несколько часов он умер, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

В ГУ МВД по Новосибирской области добавили, подозреваемую задержали на месте преступления. Там же сотрудники полиции изъяли нож.

Сейчас решается вопрос об избрании сибирячке меры пресечения. Ее планируют отправить в СИЗО. Кроме того, следователи устанавливают причины и обстоятельства, которые поспособствовали преступлению.

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