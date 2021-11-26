В Новосибирске на улице Одоевского тротуар ремонтировали в снег. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске продолжают ремонтировать дороги в снег. В этот раз дорожники отличились на улице Одоевского. Там они, не смотря на сугробы, решили сделать тротуар у дома № 1/9. Очевидцы сняли это на видео и опубликовали в соцсети.

— Пришла зима, кладут бетон! Вот так вот у нас в России работают. Тут дорога, конечно, была плохая, решили заделать ямки! Работают, мужики! — говорит на видео автор кадров.

Сообщения о таких работах появлялись в соцсетях неоднократно. Властей это возмутило. Они заявляли, что сезон дорожных работ завершен, а ремонтировать дороги и тротуары в сне — недопустимо. Так, в Минтрансе уточняли, что обязательно проверят качество дорог, сделанных в снег. В случае, если качество не будет выполнено, работы не примут в эксплуатацию.

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