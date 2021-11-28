Под Новосибирском подросток угнал две машины, которые друг-школьник купил тайком от родителей

Школьник скрывал купленные авто от родителей, лишь бы сесть за руль Фото: Иван МАКЕЕВ

Дружба двух подростков закончилась уголовным делом о краже двух автомобилей под Новосибирском. Инцидент произошел в поселке Сузун.

— 16-летний парень мечтал о своей машине, два года подрабатывал и накопил 60 тысяч рублей. Однако родители запретили ему покупать авто и ездить без прав. Тогда он тайком от взрослых купил «ВАЗ-2104», покатался и припарковал авто у дома приятеля, чтобы скрыть от родителей. Наутро пришел, а машины нет, — рассказал КП-Новосибирск житель Сузуна.

17-летний друг только руками развел, мол, ничего не знает. В тот же день школьник, лишившийся машины, купил себе второе авто за 30 тысяч рублей, ему досталась «ВАЗ-2106». Парень опять припарковался у друга, и снова автомобиль исчез.

— Полиция быстро отыскала обе машины в ближайшем пункте металлолома, задержала 17-летнего подозреваемого. Друг потерпевшего во всем сознался. Полицейские возбудили уголовное дело о краже. Машины возвращены юному автовладельцу, — сообщил КП-Новосибирск местный житель.

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