Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-6°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество28 ноября 2021 11:01

Под Новосибирском подросток угнал две машины, которые друг-школьник купил тайком от родителей

Парень два года копил на них деньги, мечтая сесть за руль
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школьник скрывал купленные авто от родителей, лишь бы сесть за руль

Школьник скрывал купленные авто от родителей, лишь бы сесть за руль

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дружба двух подростков закончилась уголовным делом о краже двух автомобилей под Новосибирском. Инцидент произошел в поселке Сузун.

— 16-летний парень мечтал о своей машине, два года подрабатывал и накопил 60 тысяч рублей. Однако родители запретили ему покупать авто и ездить без прав. Тогда он тайком от взрослых купил «ВАЗ-2104», покатался и припарковал авто у дома приятеля, чтобы скрыть от родителей. Наутро пришел, а машины нет, — рассказал КП-Новосибирск житель Сузуна.

17-летний друг только руками развел, мол, ничего не знает. В тот же день школьник, лишившийся машины, купил себе второе авто за 30 тысяч рублей, ему досталась «ВАЗ-2106». Парень опять припарковался у друга, и снова автомобиль исчез.

— Полиция быстро отыскала обе машины в ближайшем пункте металлолома, задержала 17-летнего подозреваемого. Друг потерпевшего во всем сознался. Полицейские возбудили уголовное дело о краже. Машины возвращены юному автовладельцу, — сообщил КП-Новосибирск местный житель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.