Известный новосибирский пловец сыграл свадьбу в Лос-Анджелесе

Свадьба прошла в Лос-Анджелесе. Фото: @v1adm
Новосибирский пловец, заслуженный мастер спорта России Владимир Морозов, женился на своей избраннице Евгении Булатовой. Свадьба прошла в солнечном в Лос-Анджелесе 22 ноября. Об этом молодожены сообщили в Инстаграм. Там они опубликовали одинаковые фото с церемонии с подписью «22.11.2021».
Известно, что избранница сибиряка, как и он, проживает в США. Занимается девушка PR и кризисным менеджментом. Судя по соцсетям ребят, до свадьбы они встречались долгое время.
Напомним, Владимир Морозов родился 16 июня 1992 года в Новосибирске. В 2012 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Также сибиряк является многократным призером чемпионатов мира. Также он чемпион и призер чемпионата Европы, многократный чемпион мира и Европы на короткой воде.
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