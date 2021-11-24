Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске задержали банду мошенников. Преступники обманывали людей больше полугода. Они звонили сибирякам под видом банкиров и предлагали оформить кредит,

— Организатором группы был ранее судимый 36-летний житель Новосибирска. Вместе с ним людей обманывали и его знакомые — три женщины и мужчины в возрасте от 33 до 39 лет. Они сидели в офисах в Заельцовском и Калининском районах, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Во время обыска у подозреваемых, нашли у них 20 банковских карт, более 40 сим-карт, бухгалтерская документация. От рук мошенников пострадали жители Красноярского, Алтайского, Забайкальского, Приморского, Камчатского края.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

В суде им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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