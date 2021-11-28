В Новосибирске многодетная мать ударила инспектора ПДН за замечания о прогулах детей в школе

Поводом для проверки семьи стали прогулы уроков. Фото: соцсети // Андрей Копалов

В Новосибирске судят 49-летнюю мать за драку с инспектором ПДН. Сам инцидент случился 18 октября 2020 года в Первомайском районе.

— Инспектор ПДН выехала с проверкой в семью после жалоб педагогов на прогулы у детей. Отец отказался подписать акт осмотра жилищных условий, а мать ударила женщину-полицейского кулаком в глаз. Инспектор ПДН обратилась в больницу, там выявили ушиб левой скулы и отек глаза, — сообщила помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Затем в апреле 2021 года 49-летняя женщина затеяла еще одну драку с полицией. Вечером женщина ехала на «Тойоте Ипсум», на улице Одоевского ее остановили инспекторы ДПС. В ответ на просьбу показать водительские права и выйти из машины она схватила его за палец руки и с силой выкрутила его.

— Экспертиза показала, что в случае конфликта с инспектором ПДН женщина страдала нервным расстройством, по второму делу также назначена экспертиза. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, — добавила Наталья Харитонова.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— В уголовном кодексе РФ отменили принудительное лечение, здоровье человека — это его право. Лишить ее дееспособности тоже нельзя, для этого должна пройти врачебная комиссия. Однако наличие нервного расстройства не освобождает от ответственности за применение насилия к сотрудникам полиции. Законом предусмотрен штраф, обязательные работы и даже лишение свободы, — сообщила семейный юрист Инесса Рябинина.