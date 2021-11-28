В Новосибирске женщина ищет пропавшего йорка, которого спасла из нелегального питомника

Потерянную собаку могли забрать для разведения. Фото: предоставлены героем публикации

Жительница Новосибирска Ирина ищет своего пропавшего йорка. Она объявила награду в 30 тысяч рублей и разместила объявление в соцсетях.

— Муж вышел погулять с Мией, ее испугал фейерверк и она убежала. Мы бросились искать, и нашли на дереве записку «Найдена собака» на стене дома №52 на улице Трикотажной. Обклеили весь жилмассив объявлениями с номерами телефона. Позвонила девушка, она видела женщину, которая несла Мию. Везде висели объявления, женщина на них не среагировала. Это пугает, собаку могли увезти куда угодно, — рассказала КП-Новосибирск Ирина.

Хозяйка собаки подозревает: Мию могли забрать себе «разведенцы» — недобросовестные заводчики, которые устраивают питомники у себя в квартире. Ирина выкупила щенка именно у таких. Даже ветеринары не смогли определить точную породу собаки, подозревают, что она - помесь йорка и мальтипу.

— Мия болеет, и даже три дня находиться без препаратов для нее ей критично. У собаки слабая печень и желудок, ей нужен спецкорм. Ей всего 8 месяцев, у меня все документы и паспорт. Ее забрала женщина около 50 лет, полная, в черном пуховике и с толстыми линзами на очках. Пожалуйста, все кто что-то знает, откликнитесь, — написала Ирина.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете, обратитесь в редакцию по тел. 8-923-145-11-03. Мы передадим Ирине ваши контакты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber