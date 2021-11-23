Новосибирцы пожаловались на бродячих псов, поселившихся на детской площадке. Фото: стоп-кадр.

Жители Октябрьского района Новосибирска пожаловались на агрессивных псов, облюбовавших территорию детской площадки. По словам горожан, животные поселились во дворе дома по улице Есенина 39/1. Новосибирцы заявляют, псы ведут себя агрессивно и кидаются на людей. А вот некоторые сердобольные жильцы напротив рады такому соседству — они ежедневно подкармливают собак.

— Свора просто огромная. Они агрессивно прыгают на людей, ходить страшно! А вот некоторые умники кидают им кости, мясо прямо на детской площадке, устраивая им трапезу. Например, старушка с соседнего подъезда так собак кормит — хлеб еще им дает. Дело в том, что площадка, которую заполонили псы, единственное место во дворе, где можно погулять ребятишкам, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Сибирячка добавила, местные жители обращались в службу отлова, да только там на обращение пока не среагировали. Кроме того, новосибирцы сообщали об агрессивных псах и в полицию. Только вот на ситуацию это не повлияло.

Новосибирцы опасаются, что животные набросятся на беззащитного ребенка. По их мнению, от укусов агрессивных псов могут пострадать и взрослые люди.

— Псы кидаются с оскалом. Муж мой был свидетелем, машиной отгонял, и сам камнями кидал в них, когда у нему подбегали, — добавила горожанка в беседе с КП-Новосибирск.

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