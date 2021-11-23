В пресс-центре «КП» - Новосибирск» пройдет круглый стол с участием экспертов Фонда социального страхования

Пресс-центр «Комсомольской правды». Фото: Даба ДАБАЕВ

Все больше людей хотят получать услуги Фонда дистанционно. На сегодняшний день такую возможность дают современные сервисы, позволяя сэкономить время и сделать жизнь комфортнее.

Об услугах социального страхования, о цифровой трансформации и о развитии электронных сервисов расскажут эксперты во время круглого стола в «Комсомольской правде».

Эксперты

• Ирина Владимировна Цоль, и. о. управляющего Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования

• Галина Сергеевна Ситник, начальник отдела администрирования страховых взносов

• Юлия Ивановна Шеленговская, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

• Андрей Владимирович Титов, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам

• Анна Владимировна Целовальникова, начальник отдела обслуживания

• Сергей Сергеевич Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области

Круглый стол пройдет в пресс-центре «Комсомольской правды» 24 ноября в 15.00.

Адрес: Новосибирск, ул. Советская, 64, 10-й этаж.