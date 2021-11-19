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Умные вещи19 ноября 2021 3:39

«Ростелеком» подключил к цифровым услугам три новостройки Новосибирска

Услуги платформы «Ростелеком. Ключ» стали доступны для жителей трех новостроек Новосибирска
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Цифровой провайдер подготовил инфраструктуру для подключения умных домофонов и камер видеонаблюдения в жилых комплексах «Гранит» и ApartRiver на берегу реки Обь и в многоквартирном доме «Булгаков» в районе парка культуры и отдыха им. Кирова.

«Ростелеком. Ключ» - это многофункциональный сервис управления и контроля дома и придомовой территории. Экосистема объединяет такие услуги как «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум», «Умный доступ (СКУД)» и «Умные счетчики».

- Сервис «Ростелеком. Ключ» - это новый уровень комфорта, благодаря которому новоселы с самых первых дней переезда могут чувствовать себя в безопасности. Мы видим, что с каждым годом растет спрос на цифровые услуги, позволяющие упростить быт и автоматизировать процессы, на которые раньше приходилось тратить дополнительные усилия. Кроме того, умное наполнение дома становится одним из важных критериев при покупке жилья, поэтому интерес застройщиков к нашему сервису вполне объясним, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала компании «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Подключить услуги платформы можно как в комплексе, так и по отдельности, в зависимости от потребностей жильцов и управляющих компаний. Наибольшим спросом в Новосибирске, как во всей стране, пользуется умный домофон: с его помощью можно не только удаленно открывать дверь, но и генерировать одноразовый код для доступа в подъезд курьера или врача через смартфон.

Не менее востребовано и «Комплексное видеонаблюдение», которое позволяет следить за происходящем во дворе как онлайн, так и в архиве записей с камер. В цифровизации быта помогут также умные счетчики, которые автоматически передают показания приборов учета в управляющую организацию, и умный шлагбаум, который распознает номера автомобилей и автоматически открывается для жильцов дома.

Управлять функциями сервиса «Ростелеком. Ключ» можно через мобильное приложение или личный веб-кабинет, а также с помощью Apple Watch или голосового ассистента Siri. Услуги платформы доступны для строящегося и вторичного жилья в зависимости от технических возможностей каждого дома.

Получить дополнительную информацию о сервисе «Ростелеком. Ключ» можно на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.