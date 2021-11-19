Пробки в Новосибирске на утро 19 ноября 2021 года: затор на улице Троллейной

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 19 ноября 2021.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 19 ноября 2021 года: затор образовался на улице Троллейной. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Блюхера. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улице Степной, Станционной, Широкой. Сложно проехать по площади Труда, площади Райсовета и по проезду Энергетиков. Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение по проспекту Карла Маркса также затруднено.
На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Движение также затруднено по улицам Восход, Кирова, Бориса Богаткова, Никитина и Кирова. Сложно проехать по улицам Выборной. Доватора и Волочаевской.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 19 ноября, составил 7 баллов.
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