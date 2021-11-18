Мужчину, пытавшегося выбросить жену с 8-го этажа, отправили в колонию строгого режима. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске Советский районный суд вынес приговор мужчине, который едва не убил жену — он пытался выбросить женщину из окна 8-го этажа. Его признали виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие и суд установили, 25 марта 2021 года фигурант по делу вместе со своей супругой и ее сестрой находились в квартире, расположенной на 8 этаже дома 23 по улице Приморская в Советском районе Новосибирска. Компания распивала спиртное. Затем супруги поссорились. В ходе конфликта муж пригрозил супруге убийством: открыл окно на кухне квартиры, после чего в коридоре схватил ее за волосы и потащил к открытому окну. Он поднял женщину на подоконник и пытался выбросить из окна 8 этажа высотки, — уточнили в Следственном комитете.

Выбросить жену из окна ему не удалось — ему помешала сестра потерпевшей. Женщина оттолкнула мужчину и женщину внутрь квартиры и закрыла створку.

Суд признал сибиряка виновным. Ему назначили 4 года в колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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