Губернатор Андрей Травников представил развитие транспортного каркаса Новосибирской агломерации на «Транспортной неделе» в Москве

Андрей Травников представил развитие транспортного каркаса Новосибирской агломерации на «Транспортной неделе» в Москве. Фото: Правительство Новосибирской области

Делегация Новосибирской области, которую возглавляет Губернатор Андрей Травников, начала работу на Международном форуме «Транспорт России». Во время работы на форуме глава Новосибирской области презентовал подходы по формированию транспортного каркаса Новосибирской агломерации — крупнейшей за Уралом, в том числе, проект Южного транзита — стратегически значимого для региона как с экономической, так и с социальной точки зрения.

— Объемы транзита грузов и пассажирских перевозок через наш регион из Европы в Юго-Восточную Азию постоянно растут. Ежегодно возрастает и поток туристов, направляющихся на юг — на известные алтайские курорты. Южный транзит замкнет кольцо вокруг Новосибирска и свяжет федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», значительно увеличит мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг, — отметил Андрей Травников.

Напомним, что первый этап Южного транзита уже готов: Бугринский мост через Обь был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Созданы примыкающие к мосту многоуровневые развязки на правом и левом берегах с улицами Ватутина и Большевистской. Второй этап — это 22-километровая трасса с развязками, которая замкнет создаваемое транспортное кольцо вокруг города, соединив Северный и Восточный обходы, перераспределит транспортные потоки на магистралях областного центра — Новосибирска.

Предусмотрено обустройство на трассе от четырех до шести полос движения с расчетной скоростью не менее 120 км/ч. Строительство Южного транзита будет проходить в четыре этапа, причем работы каждого из этапа будут проводиться независимо друг от друга.

Андрей Травников подчеркнул, что комплекс всех проектов позволит полностью сформировать транспортный каркас крупнейшей агломерации за Уралом, крупнейшего транспортного узла и обеспечить связь не только населенных пунктов Новосибирской области, но и прилегающих территорий. Развитая транспортная инфраструктура имеет особое значение для Новосибирской агломерации как для крупнейшего транспортного узла от Урала до Дальнего Востока. Тема находится на контроле Правительства региона.

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