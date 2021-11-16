Два автобуса столкнулись на остановке в Новосибирске

У одного из автобусов повредилось лобовое стекло. Фото: Екатерина Владимировна "2ГИС"

Утром вторника, 16 ноября, в Новосибирске на остановке «Телецентр» столкнулись два автобуса. Очевидцы поделились кадрами с места ДТП. На фото видно, как часть лобового стекла одного из автобусов полностью выпала.

— ДТП было зарегистрировано, как с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Госавтоинспекции.

Известно, что авария спровоцировала затор на улице Титова. В настоящий момент движение на этом участке дороги восстановлено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.