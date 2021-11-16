В Новосибирске неизвестные устроили стрельбу во дворе дома

Из-за стрельбы пострадала иномарка
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирске во дворе дома на улице Железнодорожной неизвестные устроили стрельбу и повредили лобовое стекло одной из припаркованных машин. Инцидент произошел вечером понедельника, 15 ноября.
— 16 ноября в полицию поступило сообщение о порче имущества — лобового стекла автомобиля «Ниссан Тиана». По данному факту в полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению данного правонарушения.
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