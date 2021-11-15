Новосибирский массажист решил вакцинироваться после дважды перенесенного коронавируса

Сейчас Николай оценивает свое состояние терпимым. Фото: https://vk.com/zaslavsk

В Новосибирске массажист поликлиники № 22 Николай Заславский принял решение вакцинироваться после дважды перенесенного коронавируса. Первый раз мужчина заразился Covid-19 в ноябре 2020 года, второй — в октябре 2021 года.

Во время первого заражения мужчина сдавал три теста на коронавирус, но все приходили с отрицательным результатом. Однако он уверен, что это был ковид, так как ранее обычное ОРВИ длилось три дня, а тут, по его словам, болезнь держалась дольше.

Повторно массажист заразился уже 14 октября текущего года. Все симптомы указывали на дельта—коронавирус: высокая температура, расстройство желудка, кашель, потеря вкуса и обоняния. К слову, заболели и члены его семьи. Мужчину отвезли в ковидный госпиталь, однако сатурация была в норме, и его отправили на амбулаторное лечение.

— Легкие придется восстанавливать, и я понимаю, что из-за фиброза на 100% восстановить их уже не получится. Но повторять этот опыт у меня совершенно нет желания, поэтому теперь намерен прививаться: со всеми оговорками, есть надежда, что в этом случае течение следующей болезни не будет таким тяжелым. Но это мой персональный выбор, — рассказывает Николай.

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