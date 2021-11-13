Под Новосибирском перевернулась фура с лошадьми

Кроме лошадей никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"

В субботу, 13 ноября, в Новосибирской области, на трассе между Кочками и поселком Ордынское, перевернулась фура. В кузове она перевозила лошадей. Кадры с места инцидента выложили в группу «АСТ-54» очевидцы.

— Три лошади погибли, их придавило кузовом, а остальные разбежались. Больше никто серьезно не пострадал, — рассказали читатели в паблике.

Также известно, что в кювете оказался автобус, пытавшийся объехать фуру.

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