Новосибирские спасатели сняли рыбака со льда Обского моря. Фото: служба спасения МАСС.

В Советском районе Новосибирска спасатели сняли со льда Обского водохранилища мужчину. Он одиноко рыбачил, стоя на неокрепшей поверхности. По словам спасателей, сибиряк чудом не провалился в воду.

— К рыбаку, стоявшему на льду, с соблюдением техники безопасности, был направлен спасатель, одетый в термокостюм. Он побеседовал с мужчиной и попросил его выйти со льда, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье, — рассказали в службе спасения МАСС.

Спасатели напомнили, рыбачить сейчас — опасно для жизни.

— В настоящий момент времени лед не является достаточным, чтобы удерживать вес взрослого снаряженного рыбака, с рюкзаком, санками и снастями. Теплая погода без сильных морозов не дает льду стать достаточно прочным, — уточнили в МАСС.

В службе спасения призвали новосибирцев быть благоразумными и не выходить на лед.

В МАСС также напомнили, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.

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