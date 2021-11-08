Олимпийский чемпион Роман Власов поддержал российскую сборную на соревнованиях в Белграде

Роман Власов стал почетным гостем соревнований. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ.

Почти две недели Белград был в центре внимания любителей спортивной борьбы: там прошло сразу нексолько важных соревнований. Открывал программу чемпионат мира по грэпплингу. В этом виде единоборств новосибирцы традиционно занимают лидирующие позиции как в национальном рейтинге, так и международной табели о рангах.

«Золото» в весовой категории до 100 кг (грэпплинг ги) завоевал Абдурахман Биларов, «серебро» в весовой категории до 71 кг (грэпплинг ги) Гаирбег Ибрагимов, «бронза» в активе Анастасии Леонович (весовая категория до 53 кг; грэпплинг ги) и Риммы Ануфриевой (весовая категория до 71 кг; грэпплинг).

А главным событием стало первенство мира по спортивной борьбе U23. В этой возрастной группе новосибирскую школу классической борьбы представляли Сергей Степанов, Шамиль Ожаев и Михаил Лаптев. Не всё задуманное получилось и, тем не менее, все трое свои заключительные поединки на первенстве мира, схватки за третье место, выиграли весьма уверенно.

Первенство мира U23 интересно тем, что здесь выступали атлеты, которые уже имеют награды национальных чемпионатов, чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, это очень интересный смотр претендентов на Олимпиаду 2024 года.

На общем фоне сборная России выглядит достойно. Очень яркую и зрелищную борьбу показали все золотые медалисты Мавлуд Ризманов (весовая категория до 55 кг), Анвар Алахьяров (весовая категория до 60 кг), Александр Комаров (весовая категория до 87 кг) и Артур Саргсян (весовая категория до 97 килограммов). Военнослужащий 41-й общевойсковой армии Сергей Кутузов (весовая категория до 72 кг) очень собранно боролся и дошёл до финала, но травма локтя помешала полностью раскрыть свой потенциал. В итоге, как и на октябрьском чемпионате мира в Осло - «серебро». Кроме новосибирцев «бронзу» завоевал Махди Яхьяев (весовая категория до 67 кг).

В командном зачёте соревнований по греко-римской борьбе сборная России заняла первое место, на втором – сборная Ирана, на третьем – сборная Грузии.

Одним из почётных гостей состязаний был двукратный победитель Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы Роман Власов. Наш земляк участвовал в церемониях награждения и провёл мастер-класс для сербских борцов. Власов с интересом следил за поединками, на коврах выступали его будущие конкуренты.

— С удовольствием приехал в Сербию чтобы поддержать ребят, поболеть за команду, — говорит Роман Власов. — Всего лишь два с половиной часа на самолете от Москвы — и ты в эпицентре борьбы, заряжаешься на новые победы, смотря на борьбу молодежи. Получил огромное удовольствие от просмотра соревнований. Хочу сказать, что я горжусь командой, горжусь быть частью нашей команды, и первенство мира показало, что у нас великолепный резерв: достойное выступление, девять медалей, четыре победителя. Молодцы! Поздравляю ребят и тренерский штаб!