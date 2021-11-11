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Общество11 ноября 2021 3:55

Сибирячка погасила миллионный долг по кредитам, чтобы продать квартиру

В отношении нее возбуждали 17 исполнительных производств
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Сибирячка погасила миллионный долг по кредитам, чтобы продать квартиру.

Сибирячка погасила миллионный долг по кредитам, чтобы продать квартиру.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске 50-летняя жительница Первомайского района не вносила платежи по кредитам. Общий долг женщины составил 1 миллион рублей. В отношении него возбуждали 17 исполнительных производств, однако женщина все равно не платила по счетам. Тогда приставы запретили ей выезд за границу, а еще запретили совершать сделки с недвижимостью. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области.

— Только когда женщине понадобилось продать квартиру, она сама явилась к судебному приставу. Ей пояснили, что запрет на сделки с недвижимостью снимут после полной оплаты задолженности и вручили ей квитанции, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Спустя несколько дней, женщина погасила доги, заплатив миллион рублей. Также с нее взыскали 72 тысяч рублей исполнительского сбора.

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