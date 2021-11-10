В Новосибирской области у женщины украли 50 тысяч рублей, пока она была в туалете

В селе Бажинск Новосибирской области воры украли у сибирячки деньги, пока она была в туалете. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В селе Бажинск Новосибирской области воры украли у сибирячки деньги, пока она была в туалете. Сейчас их ищет полиция.

— Около двух часов ночи в пятницу, 5 ноября, к 58-летней женщине в частный дом залезли три вора и, пока она была в туалете, украли 50 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирец украл 14 тюбиков зубной пасты из магазина. А еще через несколько дней он украл из ларька сотовый телефон, а из автомобиля вытащил планшет. Когда воришку поймали, то следователи возбудили уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ — «Кража». Суд приговорил его к 2,3 годам колонии.

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