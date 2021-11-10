Приостановлено расследование о хищении 300 миллионов из банковских ячеек

Расследование приостановили из-за отсутствия виновных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске приостановлено расследование дела о хищении 300 миллионов из банковских ячеек. Об этом изданию «Континент Сибирь» рассказал один из пострадавших — адвокат Юрий Гольдберг. По его словам , утром в среду 10 ноября, он получил постановление, в котором говорилось, что следствие приостановлено из-за отсутствия виновного.

— В самом начале казалось, что виновные скоро найдутся, а деньги вернут. Но сейчас, спустя столько времени, пришло понимание, что этого не случится, — рассказал Юрий.

Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года: из ячеек одно из топовых банков России пропало 300 миллионов рублей. В конце мая этого года под подозрение в пропаже средств попала одна из сотрудниц банка. А еще через два месяца, в июле, отделение банка из которого были похищены деньги, закрыли.

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