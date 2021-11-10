Руководителя новосибирского ребцентра, обвиняемого в похищении людей, отпустили из СИЗО

Всего с 2019 по 2020 год, по данным следствия, в центре подневольно находились 25 человек. Фото: Кадр из видео\СУ СК по НСО

В Новосибирске из СИЗО под домашний арест отпустили главного обвиняемого по делу о похищении 25 пациентов реабилитационного центра в Заельцовском районе. Напомним, об этой истории стало известно в сентябре прошлого года: руководителей ребцентра обвинили в том, что они под прикрытием социального проекта удерживали реабилитантов, избивая их битами и приковывая наручниками.

— Преступники вводили родственников потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности способов оказания услуг. После того, как люди приезжали в центр, их удерживали там силой, общение с родственниками ограничивалось, а незаконные действия прикрывались методикой «лечения» от зависимости, — поясняли ранее в областной прокуратуре.

Всего с 2019 по 2020 год, по данным следствия, в центре подневольно находились 25 человек, страдавших алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. Двое из организаторов «ребцентра» согласились сотрудничать с прокуратурой, в связи с чем их дела были выделены в отдельное производство. Их обвиняют в похищении людей по статье 126 УК РФ.

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