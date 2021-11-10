В Новосибирске подросткам хотят запретить покупать энергетики

В Новосибирской области подросткам хотят запретить покупать энергетики.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирской области подросткам хотят запретить покупать энергетики. С такой инициативой выступили депутаты регионального Заксобрания.
— Предполагается проработать вопрос о введении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе, безалкогольных энергетических напитков путем запрета продажи лицам, не достигшим возраста 18-ти лет, — цитирует пресс-служба Заксобрания председателя комитета культуры, образования и спорта Вениамина Пака.
Ранее парламентарии уже обсуждали этот вопрос, однако до законопроекта инициатива так и не дошла. Снова поднять этот вопрос депутаты решили после поступившего к ним обращения от жителей региона.
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