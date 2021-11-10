В Новосибирской области свыше миллиона человек привились первым компонентом от COVID-19

В Новосибирской области привилось более миллиона человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске к 10 ноября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привито 1 000 456 человек. Полный курс вакцинации завершили 849 747 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

— С 1 по 7 ноября привилось 65 875 человек, из них первым компонентом — 52 524, а вторым компонентом — 13 351. За 8 и 9 ноября вакцинировалось еще 35 039 человек, из них первым компонентом — 22 723 человек, вторым — 12 316 человек, — сообщили в пресс-службе правительства.

В настоящий момент Новосибирская область располагает 1 227 775 комплектами вакцин от COVID-19. Пункты вакцинации есть во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и округах области, из них 40 в самом Новосибирске и 53 в области. Еще 34 пункта вакцинации работают в торговых центрах и общественных местах. Организовано 98 мобильных прививочных бригад.

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