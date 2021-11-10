В Новосибирской области иномарка насмерть сбила женщину, переходившую дорогу

В Карасукском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Карасукском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Там, вечером, 9 ноября, около мотеля «Постоялый двор», иномарка сбила женщину, которая решила перебежать через дорогу в неположенном месте.

— В результате ДТП женщина с тяжелыми травмами была доставлена в Карасукскую ЦРБ, где впоследствии скончалась. Установить личность погибшей на месте происшествия не удалось, так как при себе каких-либо документов, удостоверяющих личность, не имела, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Женщина была одета в короткую черную дубленку, черные штаны, белую кофту и черные замшевые ботинки. На вид ей 30-40 лет.

Всех, кто знает что-нибудь о погибшей, просят сообщить в ГИБДД по номерам телефона +7 (38355) 31063, +7 (38355) 33988 или по телефону дежурной части +7 (38355) 33222, 02.

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